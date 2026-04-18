ترامب: نجري محادثات جيدة جداً مع الإيرانيين لكنهم لا يستطيعون ابتزازنا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن معلومات سترد إليه عن الوضع في مضيق هرمز بحلول نهاية اليوم، مشيراً إلى أن محادثات جيدة جارية مع إيران حالياً.

وأضاف عقب توقيع أمر تنفيذي يأمر إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتسريع الوصول إلى الأبحاث والعلاجات الطبية الجديدة القائمة على العقاقير المهلوسة، أنه لا يمكن لإيران التي أرادت إغلاق مضيق هرمز أن تبتز الولايات المتحدة.

وبين أن لا طرف تصدى لإيران منذ 47 عاماً كما تصدى هو لها.