القيادة المركزية الأميركية تنشر صور دوريات عسكرية في مضيق هرمز

نشرت القيادة المركزية الأميركية صور دوريات عسكرية في مضيق هرمز، عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس) اليوم السبت.

وقالت إن طائرات من طراز أباتشي AH-64، قامت بدوريات فوق مضيق هرمز، لدعم حرية الملاحة، مشيرة إلى أن سفينة القتال الساحلية يو أس أس كانبيرا (LCS 30) ٌتجري دوريات في بحر العرب في إطار الحصار الأميركي على السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وأوضحت أنه منذ بدء الحصار، امتثلت 23 سفينة لتوجيهات القوات الأميركية بالالتفاف والعودة.