حادث دهس في ملبورن الأسترالية يودي بحياة شخص

لقي شخص واحد حتفه وأصيب آخر بجراح خطيرة اليوم بعد أن دهست سيارة مسرعة مجموعة من الأشخاص بالقرب من معرض للقصص المصورة في مدينة ملبورن الاسترالية جنوب شرق البلاد.

وذكرت شرطة ملبورن أن السيارة انحرفت إلى الرصيف وصدمت اثنين من المشاة توفي أحدهما في مكان الحادث حيث كان يتواجد آلاف من زوار المعرض بينما نقل الآخر إلى المستشفى وإصاباته خطيرة، موضحة أنه تم احتجاز رجل ويجرى استجوابه غير أنه لم تتضح بعد ملابسات الحادث.