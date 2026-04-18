الخارجية الإيرانية: لسنا مستعدين لجولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، السبت، إن طهران "غير مستعدة لجولة جديدة من المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة، لأن الأميركيين لم يتخلوا عن مواقفهم المتشددة".

وأضاف خطيب زاده، خلال حضوره منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أن "إيران لن تسلم اليورانيوم المخصّب للولايات المتحدة"، نافياً تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرّح، الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستدخل إيران و"تحصل على كل الغبار النووي"، في إشارة إلى نحو 440 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب، يُعتقد أنه مدفون تحت مواقع نووية تضررت بشدة جراء الضربات العسكرية الأميركية العام الماضي.