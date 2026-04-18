بريطانيا: أكثر من 12 دولة مستعدة لتقديم الدعم لفتح مضيق هرمز

قالت ​وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اليوم السبت إن ‌مضيق ​هرمز لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم وقف إطلاق النار في الحرب، وحثت طهران على السماح باستئناف حركة الملاحة العالمية بشكل كامل. وأشارت في تصريحات لرويترز إلى استعداد أكثر من 12 دولة لتقديم الدعم ‌البحري، بما في ذلك إزالة الألغام وتوفير الأمان للملاحة البحرية، بمجرد انتهاء ​الصراع.

وذكرت أنه لا يزال هناك "عمل كبير يتعين القيام به" لتحويل وقف إطلاق النار إلى تسوية دائمة، وحثت جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة.

وأوضحت على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا "نحن في لحظة دبلوماسية حاسمة مع وجود وقف لإطلاق النار حالياً... لكننا لم نستعد بعد حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق".

وقالت كوبر إن الهدنة يجب أن ​تتحول ⁠إلى سلام ⁠دائم، وإن استئناف حركة الملاحة عبر الممر المائي أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي. وأضافت "نحن بحاجة إلى فتح ⁠مضيق هرمز... لأن هذا يساعد جميع اقتصاداتنا في أنحاء العالم".

وقالت كوبر إن أكثر من 50 دولة أيدت الجهود الرامية إلى دعم حرية الملاحة.