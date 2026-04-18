ترامب: تلقينا أخباراً رائعة.. والأمور تسير بشكل جيد جداً مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن هناك "أخبارا جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض الخوض ‌في التفاصيل.



وصرّح ترامب للصحفيين ‌على ‌متن طائرة الرئاسة ⁠خلال ‌رحلة العودة إلى واشنطن ⁠من فينيكس بولاية أريزونا قائلا: "تلقينا أخبارا جيدة منذ عشرين دقيقة، ‌ويبدو أن ‌الأمور ⁠تسير على ما يرام في الشرق الأوسط ⁠مع ‌إيران".



وأضاف ترامب، ⁠ردا على سؤال ⁠حول ماهية هذه الأخبار ⁠الجيدة "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية، ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد ‌أنه سيحدث".

كذلك قال ترامب إنه قد ينهي وقف إطلاق النار ‌مع إيران ما لم يتم التوصل ‌إلى ‌اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول ‌يوم الأربعاء، مضيفا: "ربما ⁠لن أمدد وقف ⁠إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ترامب إنه لا ‌يعتقد ‌أن هناك خلافات ‌جوهرية كثيرة مع ‌إيران ⁠في المرحلة ⁠الحالية.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكدا أن الاتفاق "بات قريبا للغاية".

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس عبر الهاتف، قال ترامب: "نحن قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مضيفا ردا على سؤال بشأن القضايا العالقة: "ليس هناك أي نقاط عالقة".