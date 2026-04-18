ترامب يتعهد بنشر وثائق "مثيرة للاهتمام" حول الأجسام الطائرة المجهولة قريباً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحكومة الأميركية سوف تبدأ بنشر وثائق تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الجوية غير المبررة، قريباً جداً.

وقال ترامب خلال فعالية في أريزونا: "لقد وجدنا العديد من الوثائق المثيرة للاهتمام، وستبدأ المنشورات الأولى قريباً جداً، وسترون ما إذا كانت هذه ظاهرة حقيقية أم لا".

وأضاف أن تقييم الوثائق الحكومية لا يزال مستمراً، ملمحاً إلى وجود أمور مذهلة في الوثائق.