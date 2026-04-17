القيادة المركزية الأميركية: مضيق هرمز مفتوح وتم رصد عبور عدد من السفن عبره

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر أن مضيق هرمز مفتوح وتم رصد عبور عدد من السفن عبره.

وقال في تصريحات، اليوم، إن قوات البحرية الأميركية لا تقوم بمرافقة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

وأضاف أن الحصار البحري على إيران مستمر، بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي، قادرة على الاستمرار بفرض الحصار مهما تطلب الأمر.

ولفت إلى أنه تم اعتراض 19 سفينة في إطار الحصار البحري الذي أوقف التجارة الإيرانية البحرية.