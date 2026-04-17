"بلومبرغ نيوز" نقلاً عن ترامب: اتفاق إنهاء الحرب على إيران اكتمل إلى حد كبير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران وافقت على تعليق برنامجها النووي إلى أجل غير مسمى، ولن تتلقى أي أموال مجمدة من الولايات المتحدة.

وقالت وكالة "بلومبرغ نيوز" إن ترامب أضاف في مقابلة هاتفية يوم الجمعة إن اتفاق إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران في أواخر فبراير قد اكتمل إلى حد كبير.

وأضاف الرئيس أن المحادثات بشأن اتفاق دائم ستُعقد "على الأرجح" في نهاية هذا الأسبوع.