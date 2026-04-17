ترامب: يوم عظيم ومشرق للعالم.. إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجدداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ⁠الجمعة، في منشور على شبكة "تروث سوشال": " يوم عظيم ومشرق للعالم".

وأضاف في أكثر من منشور على الشبكة أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجدداً ولن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم، مؤكداً أن إيران، بمساعدة أميركا، أزالت أو هي بصدد إزالة جميع الألغام البحرية.

وأضاف: "شكراً للسعودية والإمارات وقطر على شجاعتكم العظيمة ومساعدتكم"، وتابع "شكراً لباكستان ورئيس وزرائها العظيم وقائدها العسكري، شخصان رائعان".

كما أضاف "هذه الصفقة لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بلبنان. سنجعل لبنان عظيماً مرة أخرى".

وقال إنه تلقى اتصالا ‌من حلف ‌شمال الأطلسي للسؤال عما ‌إذا ‌كانت ‌الولايات المتحدة بحاجة ‌إلى مساعدة بعد ⁠فتح مضيق هرمز ⁠لكنه طلب ⁠منهم ⁠أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الأمر.