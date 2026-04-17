ترامب: سنحصل على اليورانيوم المخصب الإيراني بدون تحويل أي أموال

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منشور على شبكة "تروث سوشال"، أن أي اتفاق مع إيران بشأن الملف النووي لن يتضمن "أموالا"، مشيراً إلى أن بلاده ستحصل على اليورانيوم المخصب الإيراني، ولن تتم أي عمليات تبادل للأموال بأي شكل من الأشكال.

كما أكد أن هذا الاتفاق لا يخضع بأي حال من الأحوال للوضع في لبنان، بل إن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بطريقة مناسبة.

وختم منشوره بالقول: "لن ⁠تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن. الولايات المتحدة ‌تمنعها من ذلك. كفى ​إلى هذا الحد"