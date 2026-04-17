"الأموال مقابل اليورانيوم".. ترامب يدرس صفقة مع إيران بـ 20 مليار دولار

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية مطلعة عن تقدم ملموس في مفاوضات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع إيران لإنهاء الحرب، ترتكز على مقترح يقضي بإفراج واشنطن عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووفقاً للمصادر تسعى واشنطن للسيطرة على نحو 2000 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، بينما تصر طهران على استعادة أصولها المالية لإنعاش اقتصادها.

ولا يزال الخلاف قائماً حول مصير المخزون؛ إذ تطالب واشنطن بشحنه للخارج، بينما يقترح الوسطاء "تخفيفه" داخل إيران تحت رقابة دولية.

ومن المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأحد المقبل، بوساطة من باكستان ودعم من مصر وتركيا.

وتتفاوض الأطراف على مذكرة تفاهم تتضمن وقفاً "طوعياً" للتخصيب لمدة تتراوح بين 5 إلى 20 عاماً، ونقل المنشآت النووية لتكون فوق سطح الأرض حصراً.

وأكد الرئيس ترامب أن الطرفين "قريبان جداً" من التوصل لاتفاق، محذراً من أنه في حال فشل المفاوضات فإن "النيران ستشتعل مجدداً"، كما أبدى مرونة في تمديد وقف إطلاق النار لما بعد موعده النهائي في 21 أبريل الجاري إذا دعت الحاجة.