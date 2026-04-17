ترامب: "هرمز" مفتوح بالكامل.. والحصار البحري على إيران مستمر



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن "الحصار البحري" الذي فرضه على الموانئ الإيرانية "سيبقى سارياً وبكامل قوته فيما يتعلق بإيران فقط"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للعمل والعبور".

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الحصار مستمر "إلى أن تكتمل صفقتنا مع إيران بنسبة 100%"، معتبراً أن "هذه الإجراءات يجب أن تتم بسرعة كبيرة، لأن معظم النقاط تم الاتفاق عليها بالفعل".