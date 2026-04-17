النفط يهبط أكثر من 11% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

تراجعت ‌أسعار النفط ​بأكثر من 11 بالمئة اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة بعدما قال وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ⁠النار، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولار أو 11.2 بالمئة إلى 88.27 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11.40 ‌دولار أو 12 بالمئة إلى 83.29 دولار ‌للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "تشير ‌تصريحات وزير الخارجية الإيراني ‌إلى التهدئة ما دام وقف إطلاق النار مستمرا، والآن نحتاج إلى ​أن نرى ‌أيضا ما ​إذا كان عدد الناقلات ⁠التي تعبر المضيق سيزداد بشكل كبير".