الرئيس السوري: نبحث اتفاقاً جديداً مع إسرائيل يضمن انسحابها إلى حدود 1967

أحمد الشرع قال خلال مقابلة مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن المحادثات لم تصل إلى طريق مسدود. وبحسب قوله، هناك صعوبات كثيرة في المفاوضات بسبب إصرار إسرائيل على البقاء على الأراضي السورية.

وقال "نحن نناقش حالياً اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل تضمن انسحابها إلى حدود عام 1967، ولم تصل المحادثات إلى طريق مسدود، لكن هناك العديد من الصعوبات بسبب إصرار إسرائيل على البقاء في الأراضي السورية".

وأضاف أنه "على الرغم من تصرفات إسرائيل - نحن جادون في نيتنا التوصل إلى نوع من الاتفاق الأمني الذي يحافظ على استقرار المنطقة". وأضاف الشرع أن "إسرائيل تعمل بقسوة شديدة وتحتل مناطق قرب هضبة الجولان - في حين اختارت سورية المسار الدبلوماسي".

في ختام حديثه، وجّه الشرع رسالة إلى المجتمع الدولي. قال: "سورية تغيرت - هناك فرصة تاريخية كبيرة لإعادة البناء والاستقرار". وأضاف: "لقد رأيتم ما حدث عندما كانت سورية في أزمة - والآن ترون ما يمكن تحقيقه عندما تكون سورية مستقرة".