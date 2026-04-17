الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات المباشرة مع اسرائيل "دقيقة ومفصلية"

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون أن المفاوضات مع اسرائيل "دقيقة ومفصلية"، وذلك في تصريحات الجمعة غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأن عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان في البيت الأبيض خلال أيام.

وقال عون في بيان إن "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية. ووقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات وهو خيار يلقى دعماً محلياً وخارجياً"، مجددا الإشارة الى مطلب لبنان "تثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة".

ودخل الاتفاق، ومدته عشرة أيام، حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة.

ولا يتضمن نصّه الذي نشرته الخارجية الأميركية، أي إشارة الى انسحاب إسرائيل من المناطق التي اجتاحتها خلال الحرب.