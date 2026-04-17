"قوة دفاع البحرين" تعلن تمكنها من اعتراض وتدمير 194 صاروخاً و523 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وأهبة الاستعداد الدفاعي، وأكدت أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية الآثمة تمكنت من اعتراض وتدمير 194 صاروخا، و523 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر بعدم ‏الاقتراب أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة، قد تكون ‏ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الآثم.‏

وأوضحت القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الآمن مع تلك الأجسام، وذلك لضمان السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

وأعربت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم الوطني.