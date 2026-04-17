رئيس وكالة الهجرة الأميركية يستقيل من منصبه

قدم تود ليونز القائم بأعمال مدير الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، استقالته من منصبه.

والوكالة هي المكلفة بتنفيذ حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للترحيلات ضد المهاجرين.

وسوف يغادر تود ليونز منصبه في نهاية مايو، حسبما قال رئيسه وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين في منشور عبر منصة إكس

وعين ترامب ليونز في المنصب في مارس2025، وكان ليونز قضى في السابق نحو 20 سنة في الخدمة

وكانت الوكالة واجهت موجة من الانتقاد بشأن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدن الأميركية بما في ذلك شيكاغو ومينيابوليس حيث جرى إرسال عملاء اتحاديين مقنعين لاستهداف المهاجرين.

واشتدت الاحتجاجات بعدما قتل عملاء الهجرة الاتحاديين بالرصاص شخصين في واقعتين منفصلتين في مينيابوليس في يناير مما أثار المظاهرات الواسعة النطاق وجدد التدقيق ضد أساليب وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.