إندونيسيا.. تحطم طائرة يودي بحياة 8 أشخاص

قالت السلطات الإندونيسية، الجمعة، إن ثمانية أشخاص كانوا على متن طائرة هليكوبتر لقوا حتفهم إثر تحطمها في إقليم كاليمانتان الغربي، فيما تواصل فرق البحث محاولاتها لانتشال الجثامين وحطام الطائرة.

وذكر رئيس وكالة الإنقاذ الإندونيسية محمد شفيعي، أن الاتصال انقطع بالطائرة وهي من طراز "إيرباص إتش130"، صباح الخميس، بعد 5 دقائق من إقلاعها من منطقة مزارع في ميلاوي.

وأضاف: "يقع موقع الحادث أو فقدان الاتصال في منطقة غابات كثيفة ذات تضاريس جبلية شديدة الانحدار"، موضحاً أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام يشتبه في أنه ذيل الطائرة على بعد حوالي 3 كيلومترات غرب المكان الذي فقد فيه الاتصال.

ولا تزال أسباب الحادث غير واضحة. وقال متحدث باسم وكالة الإنقاذ المحلية إن الركاب الستة وطاقم الطائرة المكون من شخصين لقوا حتفهم.

ويحاول رجال الإنقاذ، وبينهم أفراد من الجيش والشرطة، الوصول إلى موقع الحادث عبر الطرق البرية، الجمعة.