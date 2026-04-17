وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ) بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال أيضًا إن الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيلتقيان خلال أيام في البيت الأبيض.

وإن حصل هذا، فسيكون أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما في حالة حرب رسمية منذ عام 1948.

وأعلن كل من حزب الله، الذي بدأ المواجهة في 2 مارس تضامنًا مع إيران، وإسرائيل الالتزام بوقف النار.

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل "تروث سوشال": "أجريت للتو مباحثات ممتازة" مع كل من عون ونتانياهو، مضيفًا أنهما "وافقا على أنه بغرض تحقيق السلام بين بلديهما سيبدآن رسميًا وقفًا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام اعتبارًا من الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة"، أي التاسعة ليلًا بتوقيت غرينيتش، ومنتصف ليل الخميس الجمعة بتوقيت بيروت والقدس.

وفي وقت لاحق، قال ترامب لصحافيين إن وقف النار "أمر رائع"، مشيرًا إلى أن عون ونتانياهو "سيجتمعان، على الأرجح في البيت الأبيض، خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة".

وجاء إعلان ترامب بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقًا.