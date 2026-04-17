ترامب: من المفترض أن تنتهي حرب إيران قريباً جداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن من المفترض أن تنتهي حرب إيران قريباً جداً، مشدداً على أنه لم يكن يرغب في خوض هذه الحرب، لكن كان لا بد منها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترامب في تصريحات خلال فعالية في لاس فيغاس، أن الحرب في إيران تسير بسلاسة تامة، مؤكداً أن الجيش الأميركي هو الأقوى في العالم ويمتلك القدرة على فعل ما يريده في إيران.

وبين أن إحدى السفن الحربية الأميركية تعرضت لهجوم بـ111 صاروخاً وتم اعتراضها بنجاح تام.