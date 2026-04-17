"غوغل" والبنتاغون يناقشان صفقة ذكاء اصطناعي

تجري شركة "غوغل" مفاوضات مع وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، بشأن اتفاق يسمح للأخيرة بنشر نماذج الذكاء الاصطناعي "جيميني إيه آي" في بيئات سرية.

وذكر موقع "ذي إنفورميشن" الأميركي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن الطرفين يناقشان إبرام ‌اتفاق يسمح للبنتاغون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من "غوغل" في كافة "‌الاستخدامات المشروعة"، مبيناً أن "غوغل" اقترحت خلال المفاوضات إضافة بنود إلى عقدها مع البنتاغون، لمنع استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في المراقبة الجماعية المحلية ‌أو الأسلحة ذاتية ‌التشغيل من دون ⁠رقابة بشرية مناسبة.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن الوزارة ستواصل نشر قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة من خلال ⁠شراكات صناعية ‌قوية على جميع المستويات، من دون تأكيد أي ⁠محادثات مع "غوغل".

ولم ترد مجموعة "ألفابت" التي تتبعها "غوغل" ⁠حتى الآن على طلب للتعليق.

وإبرام صفقة مع البنتاغون سيساعد "⁠ألفابت" على توسيع علاقاتها الحكومية، بينما تعمل الولايات المتحدة بقوة على دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها لتقليل التكاليف وتسريع الأعمال الإدارية.