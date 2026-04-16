ترامب: إيران وافقت على التخلي عن السلاح النووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل، موضحاً أن تمديد وقف إطلاق النار سوف يتم تمديده إذا تطلب الأمر.

وأضاف ترامب في تصريحات، اليوم، أن هناك فرصة لإبرام اتفاق مع إيران قريباً، التي لن يسمح لها مطلقاً بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أنها وافقت على مطلب التخلي عن امتلاك سلاح نووي.

وأكد أن القتال سوف يتم استئنافه في حال عدم التوصل لاتفاق مع إيران.

وبين أن نتائج حصار الموانئ الإيرانية إيجابية، وأن البحرية الأميركية تقوم بعمل رائع في مضيق هرمز.