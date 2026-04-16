ترامب يعلن هدنة بين إسرائيل ولبنان لمدة 10 أيام

في اليوم التاسع لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لـ10 أيام ابتداء من منتصف هذه الليلة ولمدة 10 أيام.

وجاء ذلك بعد مباحثات أجراها ترامب مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعقد لبنان وإسرائيل أول محادثات دبلوماسية مباشرة بينهما منذ عقود، يوم الثلاثاء في واشنطن.

وقال ترامب إنه وجّه نائب الرئيس جيه دي فانس وآخرين للعمل مع إسرائيل ولبنان من أجل «تحقيق سلام دائم».