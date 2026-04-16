الصين تطالب إيران بإعادة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز



حث وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الإيراني عباس ⁠عراقجي، خلال ‌اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، على ​بذل الجهود ⁠الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز ⁠لطبيعتها.

ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه ​في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه ⁠يجب أيضاً ضمان حرية وسلامة ​الملاحة ​عبر الممر المائي.

وأوضح أنه من مصلحة ‌المجتمع الدولي كله أن ​تعود حركة الملاحة لطبيعتها في ⁠المضيق.

وأشار إلى أن ​الوضع يمر ⁠بمرحلة ‌تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.