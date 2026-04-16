الصين تطالب إيران بإعادة الملاحة لطبيعتها في مضيق هرمز
حث وزير الخارجية الصيني وانج يي نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأربعاء، على بذل الجهود الممكنة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز لطبيعتها.
ووفقاً لبيان صادر عن الخارجية الصينية، فقد شدد على أنه في حين يجب احترام وحماية سيادة إيران وأمنها في مضيق هرمز فإنه يجب أيضاً ضمان حرية وسلامة الملاحة عبر الممر المائي.
وأوضح أنه من مصلحة المجتمع الدولي كله أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها في المضيق.
وأشار إلى أن الوضع يمر بمرحلة تحول حاسمة وأن نافذة السلام بدأت تفتح.
