البيت الأبيض: المناقشات مع إيران مثمرة ومستمرة ونشعر بالارتياح حيال التوصل إلى اتفاق

أعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة تجري مناقشات في شأن إجراء جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان.

وقالت خلال ⁠مؤتمر ⁠صحفي اليوم في البيت الأبيض إن المناقشات مع إيران مثمرة ومستمرة ونحن نشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق.

وأضافت أنه من المرجح جدا أن تُعقَد أية جولة أخرى من المحادثات في إسلام آباد.