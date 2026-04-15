الجيش الأميركي: قواتنا أعادت 9 سفن إلى إيران خلال الحصار
قال الجيش الأميركي اليوم الأربعاء إن تسع سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة باتجاه إيران خلال الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وقال القيادة المركزية: "خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى من الحصار الأميركي المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز القوات الأميركية.. وبالإضافة إلى ذلك، امتثلت 9 سفن لتوجيهات القوات الأميركية بالدوران والعودة باتجاه أحد الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية".
