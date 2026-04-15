أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من إبرام اتفاق ينهي الحرب

كشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري قد يمهّد لإنهاء الحرب بينهما، في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة.

وبحسب المصادر، فإن التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون، نظراً لوجود خلافات جوهرية عالقة بين الجانبين، رغم استمرار قنوات التواصل.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لم توافق رسمياً حتى الآن على تمديد وقف إطلاق النار، إلا أن المشاورات لا تزال مستمرة، ما يعكس حالة من الترقب الحذر.

وأضافت أنه في حال التوصل إلى اتفاق إطاري، فمن المتوقع تمديد وقف إطلاق النار، لإتاحة المجال أمام التفاوض على تفاصيل اتفاق شامل ينهي النزاع بشكل كامل.