قائد الجيش الباكستاني يصل إلى إيران برسالة جديدة من واشنطن

وصل وفد باكستاني إلى طهران اليوم، برئاسة قائد الجيش عاصم منير في إطار جهود الوساطة الجارية، حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حسب وسائل إعلام إيرانية، وذلك بعدما أفادت بأن التواصل مع واشنطن عبر إسلام آباد استمر عقب فشل المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع.

وقال التلفزيون الإيراني إنّ الوفد الباكستاني، يحمل رسالة جديدة من واشنطن إلى طهران وسيناقش مسألة المفاوضات المستقبلية مع المسؤولين الإيرانيين.