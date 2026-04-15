جولة مفاوضات ثانية بين واشنطن وطهران بإسلام آباد الأسبوع المقبل

أفادت قناة «جيو» الباكستانية، نقلاً عن مصادر، بأن من المرجح عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب المصادر، صدرت توجيهات للجهات المعنية في باكستان لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية، تمهيداً لاستضافة هذه الجولة المرتقبة، في ظل أجواء إقليمية ودولية حساسة.

وتأتي هذه المحادثات في إطار مساعٍ متواصلة لخفض التوتر بين الجانبين، وسط ترقب لنتائج الجولة الثانية وما قد تحمله من مؤشرات على تقدم في الملفات العالقة.