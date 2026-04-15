الولايات المتحدة تنفي تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

صرح مسؤول أميركي رفيع لوكالة فرانس برس الأربعاء بأن الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار مع ايران، وذلك اثر معلومات صحافية مفادها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت من حيث المبدأ على تمديد الهدنة.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن "الولايات المتحدة لم توافق رسميا على تمديد وقف إطلاق النار. وثمة حوار مستمر بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق".