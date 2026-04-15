"أسطول الصمود" يبحر من برشلونة إلى غزة

أبحر أسطول "الصمود العالمي" الذي يضمّ نحو 40 قاربا الأربعاء من مدينة برشلونة الإسبانية إلى غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال المساعدات إليه، وفق ما أفاد منظّمو الحملة.

وكان من المقرّر أن يغادر الأسطول الذي يحمل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ميناء المدينة المتوسطية الأحد، غير أن المهمّة أُرجأت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكر المنظمون في بيان أن السفن، ومعظمها قوارب شراعية، أبحرت بعيد الساعة 11:30 صباحا (09:30 بتوقيت غرينتش).

وانطلق نحو 20 قاربا الأسبوع الماضي من ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا لتنضمّ إلى القافلة، فيما يُنتظر أن تبحر سفن أخرى من سيراكوزا في صقلية يوم 24 أبريل.

كذلك، من المقرّر التوقّف لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا من أجل "التدريب على اللاعنف".

وتهدف حملة "صمود" إلى حشد مئات الناشطين المؤيّدين للفلسطينيين من عشرات الدول.