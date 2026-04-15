مقتل 4 وإصابة 20 في هجوم مسلح على مدرسة بتركيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح على مدرسة متوسطة في محافظة كهرمان مرعش في جنوب تركيا.

وقالت تقارير محلية، إن إطلاق نار سمع في مدرسة "أيشيل تشاليك" المتوسطة، وتوجهت فرق الإسعاف والشرطة للمدرسة.

وأظهر مقطع فيديو في المدرسة حالة هلع الطلاب والأهالي الذين توافدوا على المدرسة لمعرفة ما جرى وسحب أبنائهم، ينما ألقى بعض الطلاب أنفسهم من النوافذ لتفادي الهجوم.



وقالت محافظة كهرمان مرعش في تقييم أولي، إن القتلى الأربعة هم معلم مدرسة و3 طلاب، وإن المهاجم طالب في الصف الثامن وقتل نفسه بعد مهاجمته فصلين دراسين.

وأوضحت المحافظة أن الطالب كان قد وضع أسلحة وذخيرة في حقيبته المدرسية، وأن الاعتقاد الأولي يشير إلى أن تلك الأسلحة تعود لوالده المتقاعد من قطاع الأمن.