ترامب: الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة وأنه تلقى تأكيدات شخصية بذلك من الرئيس شي جين بينغ.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لقد وافقوا على عدم تزويد إيران بالأسلحة. سيُعانقني الرئيس شي بحرارة عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة"، في إشارة إلى قمته المُقررة مع شي في بكين يومي 14 و15 مايو.

وفي مقابلة منفصلة مع ماريا بارتيرومو على قناة فوكس بيزنس بُثت الأربعاء قال ترامب إن نظيره الصيني وعده "بشكل أساسي" بعدم تزويد إيران بالأسلحة.

وقال "سمعت أن الصين تزود إيران بأسلحة، بل إنكم ترون ذلك في كل مكان".

وأضاف "كتبتُ له رسالة أطلب منه ألا يفعل ذلك، وكتب لي رسالة قال فيها بشكل أساسي إنه لا يفعل ذلك".