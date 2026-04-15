ترامب: طالبت الرئيس الصيني بالتوقف عن دعم إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجّه رسالة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، طالب فيها بوقف الدعم العسكري الذي تقدمه الصين إلى إيران، بما في ذلك إرسال الأسلحة.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز بزنس"، أوضح أن الحصار البحري المفروض على إيران “مذهل للغاية”، مشيراً إلى أن رد الفعل الإيراني يعكس حجم الضغط الواقع عليها.

وأضاف أن هذه التطورات قد تؤثر على أسواق الطاقة، متوقعاً عودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة قبل العملية العسكرية، وربما انخفاضها بشكل أكبر