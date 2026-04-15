وصول دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي إلى المستشفى الإماراتي العائم بالعريش ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دفعة جديدة من الفريق الطبي الإندونيسي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ضمن منظومة العمل المتكاملة في المستشفى.

ويباشر الفريق الطبي الإندونيسي مهامه إلى جانب الطاقم الطبي والإداري الإماراتي العامل في المستشفى، بما يسهم في دعم الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، ورفع جاهزية الكوادر الطبية، وتعزيز القدرة على التعامل مع مختلف الحالات المرضية والإصابات التي يستقبلها المستشفى بشكل مستمر.

ويعكس انضمام هذه الدفعة الجديدة مستوى التعاون الإنساني والطبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، ويجسد الشراكة القائمة بين البلدين في دعم القضايا الإنسانية، انطلاقاً من قيم مشتركة ترتكز على التضامن والتكاتف ومد يد العون للمحتاجين.

كما يؤكد هذا التعاون حرص الجانبين على تسخير الإمكانات والخبرات الطبية لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة في التخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويُعد المستشفى الإماراتي العائم في العريش أحد المبادرات الإنسانية والطبية البارزة التي أطلقتها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث يواصل تقديم خدماته العلاجية للمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، من خلال منظومة متكاملة تضم كوادر طبية وإدارية وتخصصات متنوعة، بما يشمل الفحوصات والعلاج والعمليات الجراحية والرعاية اللاحقة، في إطار التزام إماراتي راسخ بمواصلة الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين.