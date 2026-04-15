أميركا: أوقفنا تماما التجارة الاقتصادية عبر البحر من إيران وإليها

أعلن الجيش الأميركي أن قواته أوقفت تماما التجارة الاقتصادية عبر البحر من إيران وإليها، وقال في بيان له: "فرضنا حصاراً بحرياً كاملاً على الموانئ الإيرانية".

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه: "تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "يقدر أن 90 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأميركية تماما حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".