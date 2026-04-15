ترامب لشبكة "فوكس بيزنس": الحرب على إيران انتهت

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، بأن الحرب على إيران قد انتهت، وفقا لما ذكرته مذيعة القناة ماريا بارتيرومو.

وقالت المذيعة: "تركت الرئيس للتو، كانت مقابلة رائعة. تحدث كثيرا عن الاقتصاد، وعن الحرب مع إيران، وعن حلف الناتو".

وأضافت: "هناك نقطة واحدة أود أن أترككم معها: قلت له، سيدي الرئيس، أنت تواصل الحديث عن الحرب بصيغة الماضي – كان، كان، كان. فقلت له: هل انتهت؟ قال: نعم، انتهت".