السفير الإسرائيلي يشيد بـ"نقاش ممتاز" مع لبنان في واشنطن

أشاد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، الثلاثاء، بـ"نقاش ممتاز" مع لبنان، عقب محادثات مباشرة في واشنطن هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ العام 1993، مشيرا إلى أنّ إسرائيل ولبنان أصبحا "على الجانب نفسه".

وقال للصحافيين لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الأميركية "اكتشفنا اليوم أننا على الجانب نفسه" مع لبنان.

وأضاف "هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي يمكننا استخلاصه من هذا الاجتماع. نحن الاثنان (البلدان) متّحدان في رغبتنا في تحرير لبنان من احتلال، من قوة تهيمن عليها إيران وتسمّى حزب الله".