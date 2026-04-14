الجيش الأميركي يعلن منع 6 سفن من مغادرة موانئ إيرانية

أعلن الجيش الأميركي الثلاثاء أنه نجح في منع ست سفن من مغادرة موانئ إيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فرض حصار بحري على الجمهورية الإسلامية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن أكثر من 10 آلاف جندي أميركي وأكثر من عشر سفن حربية وعشرات الطائرات يشاركون في المهمة.

وأضافت في منشور على منصة إكس إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأميركي، وامتثلت ست سفن تجارية لتوجيهات القوات الأميركية وعادت إلى موانئ إيرانية على خليج عُمان".

وتابعت "يُطبّق الحصار بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان".

لكن رغم تأكيد سنتكوم عدم تمكن أي سفينة من عبور الحصار، أظهرت بيانات تتبع من شركة "كبلر" أن سفينتين على الأقل غادرتا موانئ إيرانية وعبرتا مضيق هرمز الاثنين.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت المضيق فعليا بعد بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأحد فرض حصارها البحري عقب فشل محادثات السلام مع طهران.