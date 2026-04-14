إيران تدرس تعليق شحنات النفط عبر هرمز لتجنب عرقلة المفاوضات

كشفت مصادر مطلعة أن طهران تدرس تعليق شحنات النفط عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة، وذلك تجنباً لاختبار الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولإفساح المجال أمام جولة جديدة من محادثات السلام المرتقبة.

وحسب بلومبرغ نيوز، تعكس هذه الخطوة رغبة إيرانية في تجنب التصعيد العسكري المباشر في وقت حساس ديبلوماسياً، حيث يسعى الطرفان لترتيب لقاء مباشر قبل انتهاء الهدنة الأسبوع المقبل، مما يجعل وقف الملاحة لعدة أيام إجراءً عمليا لبناء الثقة وتعزيز فرص نجاح المفاوضات.

وكانت مصادر قد قالت لرويترز اليوم الثلاثاء إنه من الممكن أن يعود ‌فريقا التفاوض الأميركي والإيراني إلى إسلام ​اباد هذا الأسبوع لاستئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب، وذلك بعد أن دفع انهيار محادثات مطلع الأسبوع الولايات المتحدة إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.