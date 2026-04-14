انطلاق أول محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة منذ عقود

بدأت أول محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة منذ عقود، اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الخارجية الأميركي ماركو روبيو السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحئيل ليتر.

وتم الاتفاق على اللقاء خلال اتصال هاتفي تم بين السفيرين بمشاركة سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى الموجود في واشنطن.