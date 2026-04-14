ترامب: ميلوني تفتقر إلى "الشجاعة" في شأن حرب إيران

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة الثلاثاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لرفضها انخراط بلادها في الحرب على إيران، معبّرا عن "صدمته" وخيبة أمله من افتقارها إلى "الشجاعة".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية "هل يُعجب الإيطاليين أن رئيسة حكومتهم لا تساعدنا في الحصول على هذا النفط؟ هل يرضيهم هذا؟ لا أستطيع تخيّل ذلك. أنا مصدوم. كنت أظن أنها تتحلّى بالشجاعة، لكنني كنت مخطئا".