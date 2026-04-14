وزير خارجية إسرائيل: نريد «سلاماً وتطبيعاً» للعلاقات مع لبنان

قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر الثلاثاء إن بلاده تريد "سلاما وتطبيعا" للعلاقات مع لبنان، وذلك قبيل محادثات مباشرة بين مسؤولين من البلدين في واشنطن.

وصرح ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر ماكينغا "نريد التوصل إلى سلام وتطبيع مع دولة لبنان ... لا توجد أي خلافات كبيرة بين إسرائيل ولبنان. المشكلة هو حزب الله".

ورأى ساعر أن لبنان انجر إلى الحرب في الشرق الأوسط بعد إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل التي ردت بهجوم بري في موازاة غارات جوية كان أعنفها في الثامن من أبريل عندما نفذت أكثر من 100 غارة على بيروت.

من جهة أخرى كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا، اليوم الثلاثاء، عن أن إسرائيل قد تقوم بنقل جزء من تصنيع الأسلحة الخاصة بها إلى جمهورية التشيك، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ساعر قوله : "هذه فكرة جيدة، وسنناقشها ضمن ملفات أخرى خلال لقائنا المقبل في العاصمة التشيكية براغ".

كما وقّع الوزيران اتفاقاً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.