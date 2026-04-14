وزير الإعلام اللبناني: نأمل أن يسفر اللقاء الثلاثي في واشنطن خيراً

أعرب وزير الاعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الثلاثاء ، عن أمله أن يسفر اللقاء الثلاثي اليوم في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة عن "النتيجة التي يطمحون إليها".

وقال الوزير مرقص ، عن الأجواء المحيطة باللقاء الثلاثي في تصريحات عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم: "آمل خيرا، وكما قال الرئيس قبل تصريحه في بكركي، وفي خلاله وبعده، الحل يكمن عبر آلية التفاوض برعاية دولية، والحرب لا تفيد إلا في جعل التدمير أكبر. وبالتالي نحن ذاهبون إلى الحل الذي هو الأساس، والذي طرحه الرئيس".

وعن بدء المفاوضات قبل وقف إطلاق النار، أجاب الوزير مرقص : "جواب الرئيس واضح، من خلال الدعوة والتشديد والضغط لوقف اطلاق النار ووقف الحرب. وبالتالي نحن سائرون في هذه المبادرة الرئاسية، وآمل أن تسفر عن النتيجة التي نطمح اليها".

وشهد قصر بعبدا اليوم لقاءات سياسية ووزارية ونيابية ركزت في معظمها على آخر التطورات في الجنوب إضافة الى التحضيرات الجارية لانعقاد اللقاء الثلاثي في واشنطن، الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت، بين سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحئيل لايتر، في حضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى للبحث في وقف اطلاق النار في لبنان.