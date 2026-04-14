الصين تصف إغلاق أميركا لمضيق هرمز بالأمر " الخطير وغير المسؤول"

انتقدت الصين الولايات المتحدة على خلفية إغلاقها لمضيق هرمز، وذلك ردا على رفض إيران إعادة فتح الممر التجاري الضيق والحيوي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة من جانب أميركا" خطيرة وغير مسؤولة".

وأضاف أن تعزيز التواجد العسكري وإجراءات الإغلاق من جانب الولايات المتحدة تفاقم التوترات خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر أسبوعين، وتوصلت إليه الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الخطوات الأميركية تقوض وقف إطلاق النار، وتفاقم من تعرض أمن المضيق للخطر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أوامره للولايات المتحدة ببدء إغلاق المضيق أمس الاثنين الساعة 1400 بتوقيت غرينتش، ولكن الأساليب التكتيكية للجيش وأنشطته مازالت غير واضحة.