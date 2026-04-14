"الخارجية القطرية": لا مناقشات مع إيران لدفع أموال مقابل وقف هجماتها علينا

نفى ​المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء، إجراء أي مناقشات بين قطر ‌وإيران بشأن دفع ‌أموال لوقف الهجمات ‌الإيرانية على ‌بلاده، وأكد أن ‌أي ادعاءات ​بإجراء مثل ‌هذه ​المناقشات لا أساس ​لها من الصحة.

وأكد الأنصاري في مؤتمر صحفي، أن بلاده تركز في الوقت الحالي على الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى ضرورة أن تكون دول الإقليم ليس فقط جزءاً من حل الأزمة الحالية بل أساس لهذا الحل.

وأشار إلى عدم وجود تقارير تفيد بتعرض أي من الناقلات القطرية لأي اعتداء خلال الأيام الماضية.

وأضاف الأنصاري، أن هناك مستوى تنسيق عال مع باكستان وأميركا ومطالبنا تطرح من خلال تلك القنوات.