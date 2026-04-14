ميلوني تعلق اتفاقية التعاون العسكري بين إيطاليا وإسرائيل

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل التي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا.

وقالت ميلوني على هامش فعالية في مدينة فيرونا، بحسب وكالتي "أنسا" و"أجي" الإيطاليتين للأنباء "نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

وأكد مصدر دبلوماسي إيطالي لوكالة فرانس برس تعليق الاتفاق، معتبرا أن "الإبقاء عليه كان مسألة صعبة سياسيا".

وصادقت إيطاليا على الاتفاق الدفاعي عام 2006، وكان موعد انتهاء العمل به اقترب، إذ يخضع للتجديد كل خمس سنوات.

وينظم الاتفاق التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية والأبحاث والتكنولوجيا المعلوماتية وتدريب العسكريين، وغيرها.