ستارمر وماكرون يستضيفان محادثات حول مضيق هرمز في باريس الجمعة

يعتزم قادة دوليون الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة المقبلة، في مسعى للتوصل إلى خطة تحافظ على حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشاركان في استضافة هذه القمة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم ستارمر قوله اليوم الثلاثاء : "سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع".

وكان ماكرون أوضح في وقت سابق أن الدول المنضوية في هذه المبادرة ستعمل على تنفيذ "مهمة دفاعية بحتة، بمعزل عن أطراف النزاع المتحاربة"، على أن "يتم تفعيلها حالما تسمح الظروف بذلك".

وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر ، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني.

ومن المقرر أن تعقد "لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط" اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.