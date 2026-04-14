رويترز: فرق التفاوض الأميركية والإيرانية قد تعود إلى إسلام آباد

قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز، ‌اليوم، إنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض من ⁠الولايات المتحدة وإيران إلى إسلام اباد هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من انتهاء المحادثات الأعلى مستوى ‌بين ⁠البلدين منذ عام 1979 في العاصمة الباكستانية ⁠دون تحقيق أي نتيجة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين قولهما إن باكستان اقترحت استضافة جولة ثانية من المحادثات بين الولايات والمتحدة وإيران في إسلام آباد، الخميس المقبل، قبل انتهاء وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح لوسائل الإعلام، اليوم، أن هذا المقترح سيعتمد على ما إذا كان الطرفان سيطلبان عقد اللقاء في مكان مختلف أو لا.

فيما قال أحد المسؤولين إنه رغم انتهاء الجولة الأولى دون اتفاق، فإن تلك المحادثات تعد جزءا من عملية دبلوماسية مستمرة وليست محاولة لمرة واحدة، بينما ذهب دبلوماسي من الدول الوسيطة لأبعد من ذلك قائلاً إن طهران وواشنطن وافقتا على عقد الجولة الثانية.

يأتي ذلك في حين أشارت المصادر إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع مشاركة وفد بنفس المستوى.

أما عن مكان عقد الجولة المحتملة، فقال الدبلوماسي والمسؤولان الأميركيان إنه يجري النقاش بشأن أن تكون العاصمة الباكستانية إسلام أباد هي موقع استضافة المحادثات مجدداً. بينما أوضح المسؤولان أن جنيف طرحت كذلك كخيار.